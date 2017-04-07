Башкортостанская таможня передает в фонд Национального музея республики крупную коллекцию монет

Нумизматическая коллекция будет передана музею на постоянное хранение согласно решению Министерства культуры РФ и Управления Министерства культуры по Приволжскому федеральному округу. Среди передаваемых предметов — монеты различных номиналов Франции, Великобритании, Испании, Италии, Нидерландов, Греции, Японии, Таиланда, Колумбии, стран Африки, датируемые второй половиной 19 века — первой половиной ХХ века.

Культурные ценности были задержаны сотрудниками Уфимского таможенного поста при попытке незаконного ввоза на территорию России посредством международного почтового отправления. По заявлению Башкортостанской таможни все монеты в установленном порядке обращены в собственность Российской Федерации.

«Это одна из крупнейших коллекций, передаваемых музею, за его историю», — уточнила заведующая отделом выставок Алсу Муфтахова. — Церемония передачи культурных ценностей пройдет в Национальном музее РБ. По окончании торжественной части состоится брифинг на тему «Сохранение культурных ценностей».

В торжественной церемонии примут участие руководитель Управления Министерства культуры России по Приволжскому федеральному округу Владимир Тарновский, министр культуры Башкортостана Амина Шафикова, начальник Башкортостанской таможни Марат Сафиуллин, начальник Уфимского таможенного поста Башкортостанской таможни Вячеслав Воронин, директор Национального музея РБ Гали Валиуллин.