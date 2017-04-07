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09:40 (мск), источник: ИА Башинформ

Башкортостанская таможня передает в фонд Национального музея республики крупную коллекцию монет

УФА, 7 апр 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Башкортостанская таможня передает в фонд Национального музея Башкортостана крупную коллекцию монет. Церемония передачи в дар 225 монет, задержанных таможней и признанных культурными ценностями, состоится 11 апреля в 13.00 в VIP-зале музея.

Источник: Reuters

Нумизматическая коллекция будет передана музею на постоянное хранение согласно решению Министерства культуры РФ и Управления Министерства культуры по Приволжскому федеральному округу. Среди передаваемых предметов — монеты различных номиналов Франции, Великобритании, Испании, Италии, Нидерландов, Греции, Японии, Таиланда, Колумбии, стран Африки, датируемые второй половиной 19 века — первой половиной ХХ века.

Культурные ценности были задержаны сотрудниками Уфимского таможенного поста при попытке незаконного ввоза на территорию России посредством международного почтового отправления. По заявлению Башкортостанской таможни все монеты в установленном порядке обращены в собственность Российской Федерации.

«Это одна из крупнейших коллекций, передаваемых музею, за его историю», — уточнила заведующая отделом выставок Алсу Муфтахова. — Церемония передачи культурных ценностей пройдет в Национальном музее РБ. По окончании торжественной части состоится брифинг на тему «Сохранение культурных ценностей».

В торжественной церемонии примут участие руководитель Управления Министерства культуры России по Приволжскому федеральному округу Владимир Тарновский, министр культуры Башкортостана Амина Шафикова, начальник Башкортостанской таможни Марат Сафиуллин, начальник Уфимского таможенного поста Башкортостанской таможни Вячеслав Воронин, директор Национального музея РБ Гали Валиуллин.

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