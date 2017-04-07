Ректора выбрали в Донском государственном техническом университете
Выборы ректора Донского государственного технического университета состоялись в Ростове.
Выборы ректора Донского государственного технического университета состоялись в Ростове.
Согласно информации из официальных источников, по итогам выборов ректором университета переизбран Бесарион Месхи.
В избирательной кампании участвовали восемь претендентов на пост руководителя вуза.
Аттестационная комиссия министерства образования и науки РФ согласовала в качестве кандидатов на эту должность действующего ректора университета Бесариона Месхи и проректора по непрерывному образованию и учебной работе Сергея Кудряшева.
На конференции по выборам ректора за кандидатуру Бесариона Месхи проголосовал 551 делегат (94,2% от числа голосовавших), за Сергея Кудряшева — 30 (5,12%).