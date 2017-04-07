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10:52 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ректора выбрали в Донском государственном техническом университете

Выборы ректора Донского государственного технического университета состоялись в Ростове.

Согласно информации из официальных источников, по итогам выборов ректором университета переизбран Бесарион Месхи.

В избирательной кампании участвовали восемь претендентов на пост руководителя вуза.

Аттестационная комиссия министерства образования и науки РФ согласовала в качестве кандидатов на эту должность действующего ректора университета Бесариона Месхи и проректора по непрерывному образованию и учебной работе Сергея Кудряшева.

На конференции по выборам ректора за кандидатуру Бесариона Месхи проголосовал 551 делегат (94,2% от числа голосовавших), за Сергея Кудряшева — 30 (5,12%).

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