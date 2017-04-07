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10:50 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске официально появился Сквер геологов

Также свое название сменила остановка в Академгородке.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Сквер в районе перекрестка ул. Карла Маркса и ул. Вейнбаума официально назван в честь геологов. Соответствующее постановление за подписью главы Красноярска Эдхама Акбулатова опубликовано на официальном сайте администрации.

«Постановляю присвоить наименование “Сквер геологов” скверу, расположенному на пересечении ул. Карла Маркса и ул. Вейнбаума в Центральном районе города Красноярска», — говорится в документе.

Также глава города своим решением переименовал остановку «Больница» в Академгородке. Новое официальное название пункта — «Военный институт».

О создании нового сквера в центре Красноярска стало известно в конце февраля. Зона отдыха находится рядом со зданием краевого Геологического общества.

Сквер планируется разделить на три зоны. По периметру парка высадят кустарники и деревья. Также в сквере будет установлен памятник геологам. Статую установят на каменном постаменте, вокруг разместят гранитные плиты с названием самых крупных месторождений полезных ископаемых в Красноярском крае.

Церемония закладки первого камня в Сквере геологов состоялась на прошлой неделе. Остальные работы по благоустройству намечены на лето этого года.

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