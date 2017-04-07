На следующей неделе в Омске потеплеет до +14
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Синоптики отметили, что в течение периода погодные условия будут формироваться под влиянием усиливающегося антициклона.
«В выходные дни и на следующей неделе ожидается малооблачная погода преимущественно без осадков с постепенным повышением температуры воздуха. Преобладающая температура ночью −2…+3°, днем +9…+14°», — сообщила начальник отдела метеопрогнозов Ольга Демидова.
Специалист отметила, что в конце периода влияние антициклона ослабеет, вероятность осадков увеличится. Температурный фон