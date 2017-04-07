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11:08 (мск), источник: НИА Самара

Судебные приставы Самарской области проведут День единого приема граждан

При необходимости гражданам будет оказана юридическая помощь.

В среду, 12 апреля, судебные приставы проведут День единого приема граждан, на который могут прийти все желающие.

Прием граждан будет проводиться по вопросам исполнения судебных решений, актов и иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также при необходимости гражданам будет оказана юридическая помощь.

Должностными лицами аппарата и структурных подразделений УФССП России по Самарской области прием граждан и представителей организаций, посвященный «Общероссийскому дню приема граждан» будет осуществляться 12 апреля 2017 года с 14.00 до 20.00 часов по местному времени.

Записаться на прием к должностным лицам, а также получить справочную информацию можно по телефонам: 8 (846) 263−65−65, (846) 266−38−71.

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