Исследователи выяснили, почему супруги часто похожи друг на друга

По словам ученых, если муж и жена похожи друг на друга, это не всегда совпадение.
Исследователи считают, что люди были склонны выбирать себе партнеров, близких по родословной
Исследователи изучили генетическое сходство между супругами в трех поколениях. Ученые анализировали данные о 879 супружеских парах, которые собирались с 1948 года.
Исследователи выяснили, что люди Северной и Южной Европы, а также евреи-ашкеназы преимущественно выбирали партнеров, близких генетически.
Однако в двух последующих поколениях люди с меньшей вероятностью выбирали себе в супруги человека с похожими генами. Результаты этого исследования показывают, как демографические закономерности изменились за последние 60 лет.