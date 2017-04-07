Исследователи выяснили, почему супруги часто похожи друг на друга

По словам ученых, если муж и жена похожи друг на друга, это не всегда совпадение.

Исследователи считают, что люди были склонны выбирать себе партнеров, близких по родословной

Исследователи считают, что люди были склонны выбирать себе партнеров, близких по родословной

Исследователи изучили генетическое сходство между супругами в трех поколениях. Ученые анализировали данные о 879 супружеских парах, которые собирались с 1948 года.

Исследователи выяснили, что люди Северной и Южной Европы, а также евреи-ашкеназы преимущественно выбирали партнеров, близких генетически.

Однако в двух последующих поколениях люди с меньшей вероятностью выбирали себе в супруги человека с похожими генами. Результаты этого исследования показывают, как демографические закономерности изменились за последние 60 лет.