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10:07 (мск), источник: Индикатор

Исследователи выяснили, почему супруги часто похожи друг на друга

Ученые из Бостонского университета проследили тенденции выбора людьми супругов за последние 60 лет и выяснили, что раньше люди с большей вероятностью выбирали себе генетически похожих партнеров. Исследование опубликовано в журнале PLOS Genetics.

Источник: Reuters

По словам ученых, если муж и жена похожи друг на друга, это не всегда совпадение.

Исследователи считают, что люди были склонны выбирать себе партнеров, близких по родословной
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Исследователи изучили генетическое сходство между супругами в трех поколениях. Ученые анализировали данные о 879 супружеских парах, которые собирались с 1948 года.

Исследователи выяснили, что люди Северной и Южной Европы, а также евреи-ашкеназы преимущественно выбирали партнеров, близких генетически.

Однако в двух последующих поколениях люди с меньшей вероятностью выбирали себе в супруги человека с похожими генами. Результаты этого исследования показывают, как демографические закономерности изменились за последние 60 лет.

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