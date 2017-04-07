Калининградцы стали чаще жаловаться на работу управляющих компаний

«Управляющие компании из самостоятельных организаций, оказывающих услуги и несущих ответственность за свою работу, превратились в посредников. Теперь они обслуживают дома либо на аутсорсинге, либо по договору подряда. Качество их услуг снизилось, а количество жалоб от населения увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом», — объяснила Елена Серая.

Минконтроля предлагает передать часть своих полномочий по контролю над работой управляющих компаний органам местного самоуправления. В этом случае муниципалитеты смогут не только проводить проверки работы управляющих организаций, но и выносить им предписания.

При этом если население или управляющая компания будет недовольна работой муниципальных органов, их жалобу рассмотрят в министерстве.

Отметим, что в скором времени на сайте Минконтроля появится рейтинг управляющих компаний на основе поступающих жалоб. Раз в неделю сведения будут обновляться.