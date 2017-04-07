Молдова поднялась на четыре строки в рейтинге ФИФА
Сборная Молдовы по футболу поднялась на четыре строчки в апрельском рейтинге ФИФА. Команда, которой руководит Игорь Добровольский, занимает теперь 158-е место.
Сборная Молдовы по футболу поднялась на четыре строчки в апрельском рейтинге ФИФА. Команда, которой руководит Игорь Добровольский, занимает теперь 158-е место.
За последний месяц наша сборная сыграла три матча. Встреча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Австрии завершилась поражением 0:2. С таким же счетом Молдова обыграла в товарищеском матче
Среди соперников Молдовы по отборочной группе выше всех в мировой классификации — команда Уэльса: она занимает 13-ю строчку.
Ирландия на 26-м месте, Австрия — на 36-м. Сербия находится на 49-й позиции, Грузия — на 122-й.
Новым лидером рейтинга ФИФА после семимесячного перерыва стала Бразилия. Аргентина опустилась на вторую строчку. На третьем месте
В первую пятерку также входят Чили и Колумбия.
Действующий чемпион Европы Португалия на восьмом месте.
Румыния опустилась на восемь строк и занимает 47-е место.