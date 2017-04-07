Молдова поднялась на четыре строки в рейтинге ФИФА

За последний месяц наша сборная сыграла три матча. Встреча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Австрии завершилась поражением 0:2. С таким же счетом Молдова обыграла в товарищеском матче Сан-Марино, а в другом спарринге уступила Турции 1:3.

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Среди соперников Молдовы по отборочной группе выше всех в мировой классификации — команда Уэльса: она занимает 13-ю строчку.

Ирландия на 26-м месте, Австрия — на 36-м. Сербия находится на 49-й позиции, Грузия — на 122-й.

Новым лидером рейтинга ФИФА после семимесячного перерыва стала Бразилия. Аргентина опустилась на вторую строчку. На третьем месте по-прежнему Германия.

В первую пятерку также входят Чили и Колумбия.

Действующий чемпион Европы Португалия на восьмом месте.

Румыния опустилась на восемь строк и занимает 47-е место.