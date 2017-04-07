В Кемерове завершился конкурс «Молодой педагог-2017»

В столице Кузбасса завершился конкурс профессионального мастерства «Молодой педагог-2017».

По сообщению пресс-службы городской администрации, для участия в конкурсе было подано 26 заявок, по итогам полуфинала в финал прошли 15 педагогов. Среди них оказались педагоги общеобразовательных учреждений (учителя биологии, литературы, математики, истории) и дополнительного образования (педагоги-организаторы, тренеры-преподаватели, педагоги-экологи). Каждый из них показал свой мастер-класс и поделился профессиональными находками. Призерами в двух номинациях конкурса стали:

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«Молодой педагог общеобразовательного учреждения» — Кузьменкова Н. Аучитель математики школы № 34;"Молодой педагог дополнительного образования— Седых Е. Апедагог дополнительного образования Центра творчества Заводского района.