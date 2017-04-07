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10:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове завершился конкурс «Молодой педагог-2017»

В финал вышли 15 педагогов общеобразовательных учреждений.

В столице Кузбасса завершился конкурс профессионального мастерства «Молодой педагог-2017».

По сообщению пресс-службы городской администрации, для участия в конкурсе было подано 26 заявок, по итогам полуфинала в финал прошли 15 педагогов. Среди них оказались педагоги общеобразовательных учреждений (учителя биологии, литературы, математики, истории) и дополнительного образования (педагоги-организаторы, тренеры-преподаватели, педагоги-экологи). Каждый из них показал свой мастер-класс и поделился профессиональными находками. Призерами в двух номинациях конкурса стали:

«Молодой педагог общеобразовательного учреждения» — Кузьменкова Н. А., учитель математики школы № 34;"Молодой педагог дополнительного образования" — Седых Е. А., педагог дополнительного образования Центра творчества Заводского района.

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