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10:46 (мск), источник: АиФ Калининград

8 апреля в Калининграде перекроют центральные улицы и запретят парковку

В субботу, в Калининграде пройдет траурный митинг в память о погибших в метро Санкт-Петербурга, а также реконструкции штурма Кенигсберга и традиционный праздник «День селедки». Из-за этого будут перекрыты некоторые из улиц областного центра.

Источник: Аргументы и факты

Траурное мероприятие «Вместе против террора» состоится на площади Победы с 10.00 до 11.00.

Как сообщили в администрации города с 9:30 до 11.00 будет перекрыто движение транспорта по ул. Проф. Баранова на участке от площади Победы до ул. Подп. Иванникова, а также по ул. Гаражной на участке от пл. Победы до ул. Юношеской.

При этом с 07.00 до 11.00 здесь нельзя будет припарковать авто.

Придется изменить и схему движения общественного транспорта. Автобусный маршрут № 4 направят по проспекту Гвардейскому, пл. Победы, Советскому проспекту и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении по существующему маршруту. Маршрут № 65 будет следовать по проспекту Мира, ул. Театральной, Ленинскому проспекту, пл. Победы, Советскому проспекту и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении по тому же маршруту.

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