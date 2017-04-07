Из Калининградской области выдворили троих граждан Китая

Иностранцы прибыли в регион по многократной визе в январе 2017 года. Спустя три месяца их обнаружили на одном из местных предприятий.

«Две женщины в возрасте 30 и 26 лет, а также 46-летний мужчина осуществляли трудовую деятельность без разрешения на работу», — рассказали корреспонденту Калининград.Ru в областном УФССП.

В отношении китайцев составили административные протоколы, суд постановил выдворить их за пределы страны. В четверг, 6 апреля, иностранцев отправили в Москву, а затем в Пекин.

В УФССП отметили, что сейчас в специальном учреждении ожидают выдворения из РФ 29 человек — это граждане Армении, Казахстана, Литвы, Эстонии, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. С начала года из Калининградской области принудительно выслали 88 иностранцев.