Из Калининградской области выдворили троих граждан Китая
Судебные приставы депортировали из Калининградской области троих граждан Китая.
Судебные приставы депортировали из Калининградской области троих граждан Китая.
Иностранцы прибыли в регион по многократной визе в январе 2017 года. Спустя три месяца их обнаружили на одном из местных предприятий.
«Две женщины в возрасте 30 и 26 лет, а также 46-летний мужчина осуществляли трудовую деятельность без разрешения на работу», — рассказали корреспонденту Калининград.Ru в областном УФССП.
В отношении китайцев составили административные протоколы, суд постановил выдворить их за пределы страны. В четверг, 6 апреля, иностранцев отправили в Москву, а затем в Пекин.
В УФССП отметили, что сейчас в специальном учреждении ожидают выдворения из РФ 29 человек — это граждане Армении, Казахстана, Литвы, Эстонии, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. С начала года из Калининградской области принудительно выслали 88 иностранцев.