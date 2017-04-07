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10:51 (мск), источник: АиФ Прикамье

С 17 апреля пермяки могут получить сертификаты на детский отдых

В Перми будут работать 27 пунктов выдачи сертификатов.

Администрация Перми сообщает, что с 17 апреля пермяки смогут получить сертификаты на детский отдых. В городе будут работать 27 пунктов выдачи.

В департаменте социальной политики администрации Перми напоминают, что родители могут получить сертификат, либо оформить компенсацию части расходов. Причём сумма зависит от уровня доходов семьи. Воспользоваться таким правом можно один раз в год. Для начала нужно определиться куда вы планируете отправить ребёнка: в загородный лагерь, санаторий или на пришкольную площадку.

С этого года бюджетная поддержка предоставляется только детям, имеющим постоянную регистрацию на территории Перми.

«Если родители хотят отправить ребенка в загородный лагерь отдыха и оздоровления или санаторно-оздоровительный детский лагерь, то следующим шагом им нужно будет подготовить пакет документов для получения сертификата, который зависит от социального статуса семьи или среднемесячного дохода семьи», — рассказали в администрации города.

Если доход семьи превышает трехкратную величину прожиточного минимума, то сертификат вам не дадут.

После того, как документы собраны, нужно подать заявление в любой из 27 пунктов выдачи сертификатов, независимо от места регистрации.

Выбрать лагерь можно из реестра на сайте министерства социального развития Пермского края (реестр школьных площадок — на сайте администрации Перми в разделе «Семья и детство"/"Оздоровительная кампания"/"Куда отправить ребенка отдыхать»).

После получения сертификата, у вас есть 15 дней на покупку путёвки с его помощью. Если не успели — он «сгорает». И второй сертификат этим летом вам уже не получить.

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