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10:53 (мск), источник: "Российская газета"

Жителей Прикамья предупредили о весеннем потопе

Подготовку к паводку закончили обе гидроэлектростанции, находящиеся в Пермском крае, — Воткинская и Камская.

Источник: "Российская газета"

Энергетики говорят: чем меньше воды в водохранилищах, тем ниже уровень рек в период половодья.

 — По нашим данным, паводок начнется 10—15 апреля, — говорит директор Камской ГЭС Виктор Алексеев. — Хорошо, что в этом году не оправдался прогноз ранней весны.

Но поводов для беспокойства пока хватает — запас воды в снегах, до сих пор полностью покрывающих территорию Прикамья, на 15 процентов превышает прошлогодние показатели. При этом специалисты утверждают, что причины катастрофического половодья весны 2016 года установлены и есть основания полагать, что в этом потопа удастся избежать.

Год назад наводнение действительно застало всех врасплох — регион буквально за сутки перешел из весны в лето, а на всей территории Пермского края установилась высокая, до 20 градусов выше нуля, температура. Снега начали таять моментально.

Особенно туго пришлось жителям столицы Коми округа. Даже старожилы Кудымкара не смогли припомнить подобного паводка. Оказывается, это произошло из-за того, что в местном пруду не спустили вовремя воду. Она переполнила водоем, в результате чего едва не прорвало плотину. В нынешнем году воды в пруду уже практически нет.

— С рекой шутить нельзя, — говорит Виктор Алексеев. — Вода — страшная сила. Поэтому гидроэнергетики провели все необходимые мероприятия, чтобы не допустить аварий.

Его коллега, директор Воткинской ГЭС Алексей Бяков, тоже настроен оптимистично.

— В нашем верхнем бьефе паводок проходит раньше, чем в Камском водохранилище, — отмечает он. — И хотя этой весной ожидается увеличение объемов стока из-за больших снеговых запасов, к такому развитию ситуации мы готовы.

Гидроэнергетики пообещали, что знаменитый арт-объект «Счастье не за горами» на набережной Перми снова обязательно затопит, как и в предыдущие годы. Для пермяков и гостей стало модно фотографироваться на фоне стоящих в бурных потоках воды красных букв. А байдарочники и скутеристы любят покататься возле одного из символов города.

Между тем, по данным МЧС, затоплению могут подвергнуться не только буквы на набережной. В зоне риска находится 110 населенных пунктов в 37 районах Пермского края.

Уже определены опасные участки, где возможны ледовые заторы. Это реки Тулва и Чусовая. В прошлом году возле Верхнечусовских Городков образовалась 10-километровая пробка из настоящих торосов. Чтобы избежать затопления берегов, лед пришлось взрывать.

— Опыт паводка 2016 года использован для подготовки в нынешнем сезоне, — заявил начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС по Пермскому краю Вадим Арамилев. — В зонах возможного подтопления проверены все гидротехнические сооружения — плотины, дамбы, прочищены водопропускные трубы под дорогами.

В МЧС надеются, что часть воды от растаявшего снега не попадет в притоки Камы, а сразу уйдет в почву — земля с прошлого, сухого, лета плохо пропиталась влагой.

Но как будут развиваться события, конечно, никто точно не знает. Подготовка к паводку в Пермском крае проводится ежегодно, и заявления, что силы и средства готовы, звучат каждый раз. Тем не менее в прошлом году природа показала — у нее собственное мнение на этот счет. Форточка Знаменитый арт-объект «Счастье не за горами» на набережной Перми обязательно затопит, как и раньше.

Справка «РГ».

По прогнозам синоптиков, суммарный приток к Камской ГЭС в период половодья 2017 года превысит средний многолетний уровень. Началом весеннего половодья на Каме считается день, когда приток воды к створу Камского гидроузла превысит 1000 кубометров в секунду. Максимальный приток в этом году ожидается на уровне 11 800 кубометров.

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