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11:09 (мск), источник: Крым Press

Центр Симферополя собираются «зачистить» от брошенных авто

Центр Симферополя собираются «зачистить» от брошенных авто. Вне зависимости от их номинальной принадлежности, марки и тоннажности. Городские власти настаивают на перемещении неэксплуатируемых транспортных средств, как минимум, из центральной части крымской столицы.

Как сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, соответствующее предписание было вручено собственнику транспортных средств, находящихся уже долгое время на улице Севастопольской. Грузовик и автобус уже долго стоят «на приколе» в самом центре, у здания Государственного академического театра Республики Крым. В течение длительного периода времени разукомплектованные автобус и грузовой автомобиль, припаркованные на пешеходной зоне, создают препятствия для пешеходов и нарушают эстетический облик столицы. В случае невыполнения в срок указанного требования будет решаться вопрос о привлечении собственника к административной ответственности, — отметили в администрации Симферополя.

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