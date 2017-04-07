Центр Симферополя собираются «зачистить» от брошенных авто

Как сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, соответствующее предписание было вручено собственнику транспортных средств, находящихся уже долгое время на улице Севастопольской. Грузовик и автобус уже долго стоят «на приколе» в самом центре, у здания Государственного академического театра Республики Крым. В течение длительного периода времени разукомплектованные автобус и грузовой автомобиль, припаркованные на пешеходной зоне, создают препятствия для пешеходов и нарушают эстетический облик столицы. В случае невыполнения в срок указанного требования будет решаться вопрос о привлечении собственника к административной ответственности, — отметили в администрации Симферополя.