В Самаре собираются отремонтировать здание «Шипки»

Вчера глава Самары Олег Фурсов в эфире телеканала «Скат-ТНТ» рассказал о предстоящем обновлении бывшего кинотеатра «Шипка», расположенного на улице Стара-Загора.

Мэр заверил, что здание сносить не будут. Инвестор, который выкупил «Шипку» в начале января, планирует провести там ремонт, открыть четыре кинозала и обустроить зону для современных спортивных аттракционов. Также новый собственник пообещал облагородить прилегающую к зданию территорию.