В Новосибирске автобус № 9 временно поменяет маршрут
Маршрут автобуса удлиняется на два месяца до автовокзала, рассказали в мэрии Новосибирска.
Маршрут автобуса удлиняется на два месяца до автовокзала, рассказали в мэрии Новосибирска.
В Новосибирске автобус № 9 временно поменяет маршрут, об этом сообщает
Автобус № 9 «СТЦ Мега —
«На участке от Советского шоссе до 18-го Бронного переулка автобусы будут следовать в прямом и обратном направлениях по схеме: ул. Петухова, остановочный пункт в районе дома по адресу: 13-й Бронный переулок, 107, ул. Петухова, 18-й Бронный переулок», — заявили в мэрии.
Маршрут назовут — «Автовокзал» —
«Это сделано в целях улучшения транспортного обслуживания жителей города Новосибирска», — добавили в муниципалитете.