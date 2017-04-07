В Новосибирске автобус № 9 временно поменяет маршрут, об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Автобус № 9 «СТЦ Мега — Юго-Западный жилмассив» удлиняется на два месяца до остановки «Автовокзал» через Бугринский мост.

«На участке от Советского шоссе до 18-го Бронного переулка автобусы будут следовать в прямом и обратном направлениях по схеме: ул. Петухова, остановочный пункт в районе дома по адресу: 13-й Бронный переулок, 107, ул. Петухова, 18-й Бронный переулок», — заявили в мэрии.

Маршрут назовут — «Автовокзал» — Юго-Западный жилмассив.

«Это сделано в целях улучшения транспортного обслуживания жителей города Новосибирска», — добавили в муниципалитете.