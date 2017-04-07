В Челябинской области усилили меры антитеррористической безопасности
В Челябинской области сотрудники полиции переведены на усиленный вариант несения службы, в регионе усилены меры антитеррористической безопасности.
В Челябинской области сотрудники полиции переведены на усиленный вариант несения службы, в регионе усилены меры антитеррористической безопасности.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
Усилены меры безопасности на въездах — выездах из городов и районов области. Увеличена плотность наружных нарядов полиции в местах массового пребывания граждан.
Приняты меры по усилению миграционного контроля. Так, 4 и 5 апреля была проведена массовая проверка мигрантов. 6 апреля правоохранители проверяли лиц
В школах города проводят с учениками и родителями профилактические лекции и беседы об алгоритме действий при обнаружении подозрительных предметов, с указанием телефонов экстренных служб.
Работа в усиленном режиме будет продолжаться до особого распоряжения.