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11:01 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области усилили меры антитеррористической безопасности

В Челябинской области сотрудники полиции переведены на усиленный вариант несения службы, в регионе усилены меры антитеррористической безопасности.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД по челябинской области, правоохранительные органы регулярно проверяют все торгово-развлекательные комплексы. На железнодорожных и автовокзалах, аэропортах выставлены посты ДПС и пешие полицейские патрули. В соответствии с действующим законодательством организованы мероприятия по досмотру транспортных средств и граждан.

Усилены меры безопасности на въездах — выездах из городов и районов области. Увеличена плотность наружных нарядов полиции в местах массового пребывания граждан.

Приняты меры по усилению миграционного контроля. Так, 4 и 5 апреля была проведена массовая проверка мигрантов. 6 апреля правоохранители проверяли лиц Центрально-Азиатского региона на территории тепличных хозяйств Красноармейского района. В ходе проведенного рейда проверено более 50 иностранных граждан, выявлено 24 нарушения миграционного законодательства. На правонарушителей наложены административные штрафы на общую сумму 48 тысяч рублей.

В школах города проводят с учениками и родителями профилактические лекции и беседы об алгоритме действий при обнаружении подозрительных предметов, с указанием телефонов экстренных служб.

Работа в усиленном режиме будет продолжаться до особого распоряжения.

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