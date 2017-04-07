Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении»
Советник Авакова предложил «сломить гордыню» и начать диалог с РФ
Песков прокомментировал химатаку в сирийском городе
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Груз ценный, но тяжелый: как посадить носорога в самолет?Оказывается, носорогов нельзя перевозить на самолете в спящем состоянии
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
Пять простых фокусов, которые удивят ребенка
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Сантехников обяжут работать по ночам
Мутко не видит проблем. О подготовке к Кубку конфедераций
«Магнитка» и СКА разыграют главный трофей сезона
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Названа новая причина угревой сыпи
Москвичка чуть не погибла от сыроедения
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар
Subaru показала обновленный Outback
Фоторепортажи
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10Европейские деревья года
10Уйгурская проблема Китая
11:00 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье изъяли 24 тысячи литров контрафактного алкоголя

В Губахе группа людей производила алкоголь и сбывали под видом товара известных марок. Места незаконного изготовления и хранения продукции маскировались под автосервис, склад мебели, пункта приёма металла, гаража.

При обыске полицией было изъято свыше 24 тысяч литров водки и виски, а также производственное оборудование, упаковку, пластмассовую тару, пищевые добавки и колеры для придания вкусовых свойств коньячным напиткам.

«Найдены ленты акцизных марок, поддельные штампы, упаковочный материал, этикетки и пробки-дозаторы, наличные деньги, вырученные от продажи алкоголя. Кроме этого изъято 6 единиц легкового и грузового автотранспорта, используемого злоумышленниками в противоправной деятельности для поставки продукции во все крупные города Пермского края и другие регионы», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

В отношении жителей Губахи 40, 38 и 28 лет избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, их 30-летний соучастник находится под подпиской о невыезде.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пермяк погиб из-за гололеда в своем дворе
Атака Трампа: Что известно о ракетном ударе США по базе в Сирии
Россия приостанавливает действие меморандума по Сирии
Киев отверг требование отменить санкции против российских банков
Житель Ростова-на-Дону признался в подрыве бомбы-фонарика
Полисы ОСАГО переведут из бумажного вида в электронный
РФ предложила ввести эмбарго против подконтрольных ИГ территорий
Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до пяти человек
Спорт
Мутко не видит проблем. О подготовке к Кубку конфедераций Россия почти готова к проведению Кубка конфедераций по футболу, который состоится во второй половине июня в четырех городах страны
Авто
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар Бдительные жители белорусской столицы обнаружили, что автомобиль, похожий на Ferrari, уже долгое время стоит на парковке гостиницы «Минск»
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
С огоньком: 20 главных рыжих актрис Триумф Эммы Стоун на «Оскаре 2017» не оставил никаких сомнений в том, что актрисы с рыжими волосами — на гребне волны. Вспоминаем самых успешных, востребованных и привлекательных из них
Недвижимость
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
В Москве построят много съемного государственного жилья
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве Одно из последствий приема антибиотика в раннем возрасте – агрессивное поведение.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь