В Прикамье изъяли 24 тысячи литров контрафактного алкоголя

При обыске полицией было изъято свыше 24 тысяч литров водки и виски, а также производственное оборудование, упаковку, пластмассовую тару, пищевые добавки и колеры для придания вкусовых свойств коньячным напиткам.

«Найдены ленты акцизных марок, поддельные штампы, упаковочный материал, этикетки и пробки-дозаторы, наличные деньги, вырученные от продажи алкоголя. Кроме этого изъято 6 единиц легкового и грузового автотранспорта, используемого злоумышленниками в противоправной деятельности для поставки продукции во все крупные города Пермского края и другие регионы», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

В отношении жителей Губахи 40, 38 и 28 лет избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, их 30-летний соучастник находится под подпиской о невыезде.