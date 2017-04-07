В Уфу на день рождения «Гагарин-центра» приедет космонавт Сергей Ревин

Помимо участия в торжествах, запланирована встреча с юными «гагаринцами». Космонавт расскажет им о своем астрономическом опыте и полете на транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА-04М». Он поделится, какой научной деятельностью можно заниматься в космосе, и ответит на интересующие детей вопросы.
Для учеников «Гагарин-центра» Сергей Ревин является более чем достойным примером для подражания, считают руководители Центра. Ведь именно здесь детям подробно рассказывают о героях, покоривших космос, учат обращаться с различным космическим оборудованием. К тому же космонавт входит в попечительский совет «Гагарин-центра».
Сергей Ревин — российский космонавт-испытатель, является 113-м космонавтом России (СССР) и 526-м в мире. Звание Героя России он получил после осуществления им длительного космического перелета в качестве бортинженера (командир экипажа Геннадий Падалка, второй бортинженер Джозеф Акаба). Полет продолжался с мая по сентябрь 2012 года. Прямо с МКС космонавт проводил прямые включения во время программы «Пора в космос!» на телеканале «Карусель». В 2013 году защитил кандидатскую диссертацию в Московском гуманитарном университете.