Внеплановые осмотры кровель начались в Хабаровске

По распоряжению мэрии сотрудники управляющих компаний Хабаровска в экстренном порядке начали проверять состояние крыш с шиферным и металлическим покрытием, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Работники исследуют прочность крепежей и плотность прилегания кровельных материалов к стропильным конструкциям.

Поводом для проведения внеплановых проверок стал несчастный случай, произошедший в Хабаровске в среду, 5 апреля. С крыши пятиэтажного дома на улице Лермонтова, 32 на голову восьмилетней девочке упал кусок шифера.

«Всем руководителям управляющих организаций даны поручения о срочной внеплановой проверке технического состояния скатных кровель многоквартирных домов. Во избежание повторения несчастных случаев предстоит проверить более двух тысяч крыш», — сообщил заместитель начальника городского управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Виталий Федоров.

Как рассказали руководители хабаровских жилищных организаций, крыши городских домов со всеми видами покрытий планово инспектируются дважды в год: осенью и весной. Все выявленные мелкие повреждения рабочие немедленно устраняют, а в случае острой необходимости по согласованию с собственниками жилья делается капитальный ремонт.

Напомним, после несчастного случая девочка попала в больницу с тяжелыми травмами — ушибом мозга и переломом теменной кости. Представители управляющей компании заявили, что незадолго до происшествия работы на крыше вел подрядчик, нанятый Фондом капитального ремонта МКД, однако руководство регионального оператора эту информацию опровергло.