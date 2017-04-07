На Кубани заработал «Стратегический портал Краснодарского края»
Жители Краснодарского края смогут вносить предложения в стратегию
Жители Краснодарского края смогут вносить предложения в стратегию
Это можно сделать на официальном портале стратегии, который включает в себя подробную информацию о
Для обсуждений на сайте создана рубрика «Форум» — площадка для интерактивного обсуждения стратегии экспертами и обычными.
По словам
«Мы открыты для конструктивных предложений и диалога с каждым, кто хочет внести свой вклад в работу над стратегией», — подчеркнул Галась.