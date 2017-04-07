Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении»
Как здоровое питание приводит к нервному расстройству
Володин прокомментировал удар США по авиабазе в Сирии
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
1000 автобусов с бойцами направлено на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
Я не зожник, что делать?
Как не заболеть раком груди: 8 важных вопросов
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар
Subaru показала обновленный Outback
Фоторепортажи
8США нанесли ракетный удар по Сирии
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
11:44 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани заработал «Стратегический портал Краснодарского края»

Жители Краснодарского края смогут вносить предложения в стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года.

Источник: ЮГА.ру

Это можно сделать на официальном портале стратегии, который включает в себя подробную информацию о социально-экономической диагностике Кубани, основных направлениях конкуренции, инвестиционном потенциале, фото, видео и текстовые материалы по итогам стратегических сессий.

Для обсуждений на сайте создана рубрика «Форум» — площадка для интерактивного обсуждения стратегии экспертами и обычными.

По словам вице-губернатора региона Игоря Галася, основное назначение сайта — обеспечить максимальную открытость процесса.

«Мы открыты для конструктивных предложений и диалога с каждым, кто хочет внести свой вклад в работу над стратегией», — подчеркнул Галась.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия проведет альтернативные Паралимпиаде соревнования для спортсменов страны
Атака Трампа: Что известно о ракетном ударе США по базе в Сирии
Россия приостанавливает действие меморандума по Сирии
Киев отверг требование отменить санкции против российских банков
Житель Ростова-на-Дону признался в подрыве бомбы-фонарика
Полисы ОСАГО переведут из бумажного вида в электронный
РФ предложила ввести эмбарго против подконтрольных ИГ территорий
Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до пяти человек
Спорт
Мутко не видит проблем. О подготовке к Кубку конфедераций Россия почти готова к проведению Кубка конфедераций по футболу, который состоится во второй половине июня в четырех городах страны
Авто
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар Бдительные жители белорусской столицы обнаружили, что автомобиль, похожий на Ferrari, уже долгое время стоит на парковке гостиницы «Минск»
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
С огоньком: 20 главных рыжих актрис Триумф Эммы Стоун на «Оскаре 2017» не оставил никаких сомнений в том, что актрисы с рыжими волосами — на гребне волны. Вспоминаем самых успешных, востребованных и привлекательных из них
Недвижимость
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
В Москве построят много съемного государственного жилья
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве Одно из последствий приема антибиотика в раннем возрасте – агрессивное поведение.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь