На Кубани заработал «Стратегический портал Краснодарского края»

Это можно сделать на официальном портале стратегии, который включает в себя подробную информацию о социально-экономической диагностике Кубани, основных направлениях конкуренции, инвестиционном потенциале, фото, видео и текстовые материалы по итогам стратегических сессий.

Для обсуждений на сайте создана рубрика «Форум» — площадка для интерактивного обсуждения стратегии экспертами и обычными.

По словам вице-губернатора региона Игоря Галася, основное назначение сайта — обеспечить максимальную открытость процесса.

«Мы открыты для конструктивных предложений и диалога с каждым, кто хочет внести свой вклад в работу над стратегией», — подчеркнул Галась.