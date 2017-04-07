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11:22 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Минске собираются начать строить «деревянные» небоскребы

В столице планируют начать возведение деревянных небоскребов. Для этого власти обеспечат самые благоприятные условия в плане технического нормирования проектов.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Об этом заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич говорил на открытии выставки Деревянное и каркасное домостроение. Баня-2017 6 апреля, передает агентство Минск-Новости.

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Замминистра уверен, что белорусской столице пора использовать опыт скандинавских стран, где активно строят небоскребы из дерева. В Австрии в железобетонном сборном жилом здании нередко используют деревянные наружные панели, что заметно облегчает конструкцию.

— Если появятся идеи о возведении в Минске деревянных небоскребов, создадим самые благоприятные условия в плане технического нормирования проектов, — заявил Дмитрий Семенкевич.

Он отметил, что в столице и ее пригородах благоприятная атмосфера для развития деревянного домостроения. Замминистра обратил внимание, что деревянные дома долговечные и экологичные, кроме того, они гораздо дешевле кирпичных строений. Единственная проблема — потребители, которые привыкли к мысли, что каменный или кирпичный дом надежнее и комфортнее деревянного.

Подготовила Юлия РАК.

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