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12:26 (мск), источник: РИА Крым

Залатать ямы на дорогах Симферополя власти обещают к лету

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости (Крым). Ямочный ремонт дорог в Симферополе планируется завершить к июню. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал глава администрации города Геннадий Бахарев.

Источник: РИА "Новости"

«Мы выходим на торги, 114 млн мы из бюджета города нашли, этими деньгами мы закрываем все ямочные ремонты по интерактивной карте, которую опубликовали совместно с ОНФ. Думаю, в июне мы уже закроем все наши ямочные ремонты. Быстрее 44-ФЗ нам не позволяет брать и тратить деньги, мы должны пройти определенную процедуры. После 15 апреля усилимся, к лету мы все ямы сделаем», — заверил Бахарев.

При этом он отметил, что в настоящее время в городе отремонтировали 8 тыс квадратных метров дорог из необходимых 100 тыс кв м.

В то же время, говоря о реконструкции и расширении дорог в Симферополе, Бахарев отметил, что на эти цели денег у города нет.

«Пока неясная ситуация с точки зрения реконструкции и расширения дорог, которые мы делали в предыдущие годы. Я говорю о Ялтинской, Севастопольской, аэропортовской, Евпаторийской (улицах — ред.), о проспекте Победы. Мы сделали все въезды, дублирующие, разворотные. Нам республика выделила всего 38 миллионов. Все пойдет на ямочный ремонт. На серьезные работы денег пока никто не дал», — отметил глава администрации.

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