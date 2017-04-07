Геологи нашли следы первичных пород Земли на Гавайях

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«Мы нашли в этих породах геохимические маркеры, сформировавшиеся почти 4,5 миллиарда лет назад. Нам было особенно приятно найти столь древние следы в породах, сформировавшихся совсем не давно. Мы пока не знаем, как им удалось “выжить” на протяжении столь долгого времени, но у нас есть определенные идеи на этот счет», — заявила Андреа Мундль (Andrea Mundl) из университета Мэриленда в Колледж-Парке (США).

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Сегодня геологи активно дискутируют о том, когда в недрах Земли запустились тектонические процессы, когда возникли ее первые континенты, и когда наша планета приобрела свой магнитный щит, защищающий жизнь от космических лучей и солнечного ветра. На этот счет нет единого мнения. За последние годы теоретики и геологи-практики нашли множество доказательств в пользу того, что движение тектонических плит могло быть запущено практически сразу после рождения Земли, так и через почти миллиард лет после ее появления на свет. Недавно геологи нашли предположительные следы первичной коры Земли на северо-востоке Канады, которые указали на то, что тектоника запустилась далеко не сразу. Мундль и ее коллеги нашли образец более глубинных пород времен «сотворения Земли», изучая выбросы вулканов на Гавайских островах. Анализируя доли изотопов в породах, которые были выброшены на поверхность Земли в 1959 году во время извержения вулкана Килауэа, ученые заметили нечто необычное — доли изотопов гелия и вольфрама в них были не похожими ни на что на Земле.

В них, как рассказывает Мундль, содержалось необычно много гелия-3 и мало вольфрама-182. Эта комбинация подсказала ученым, что они имеют дело с самыми древними породами на Земле.

Дело в том, что вольфрам-182 возникает лишь одним путем — путем распада крайне нестабильного гафния-182, чей период полураспада составляет всего 9 миллионов лет. Благодаря этому весь гафний-182 должен был исчезнуть из пород Земли через 50 миллионов лет после рождения Солнечной системы.

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