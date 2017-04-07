Первое англоязычное издание «Преступления и наказания» нашли на книжном развале

Женщина рассказала, что сначала «даже не заглянула в коробку, не было времени». По ее словам, книги были совершенно обыкновенными, и она не ожидала, что среди них окажется что-то редкое. Обнаружив довольно старое издание романа русского писателя, женщина обратилась к аукционисту Крису Олбери за консультацией.

«Я чуть со стула не свалился, когда мне переслали снимок книги», — отметил Олбери. По его словам, ему удалось обнаружить лишь десять копий этого издания в библиотеках по всему миру.

В итоге роман был выставлен на аукцион. Покупатель из Лондона заплатил за него 13,4 тысячи фунтов (16,8 тысячи долларов). При этом за коробку книг, среди которых оказался старинный роман, англичанка отдала всего 14 фунтов (17,5 доллара).