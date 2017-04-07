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11:36 (мск), источник: AmurMedia.ru

Мокрый снег и неслабый ветер омрачат предстоящие выходные в Хабаровске

Зазор в непогоде ожидается лишь в воскресенье.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 7 апреля, AmurMedia.

Неустойчивая погода ожидается в Хабаровске в предстоящие выходные. В субботу осадки в виде дождя и мокрого снега. В воскресенье днем ясно, но теплее в этот день не станет, сообщила корр. ИА AmurMedia начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Галина Брынцева.

— В предстоящие выходные в Хабаровске ожидается неустойчивая погода. Довольно некомфортно будет в субботу, 8 апреля. В ночь с пятницы на субботу ожидается небольшой дождь с восточным ветром 4−9 м/с, днем осадки в виде мокрого снега и усиление ветра до 10−15 м/с. Температура ночью 0…+2°C, днем столбик термометра установится в пределах от 6 до 8 градусов тепла. В воскресенье осадки возможны только ночью, днем уже, скорее всего, будет ясно. Однако несмотря на солнце в этот день, воздух будет прогреваться плохо. Температура ночью порядка −1…−3°C с южным ветром силой 10−15 м/с. Днем столбик термометра не поднимется выше +8°C, зато немного стихнет ветер — до 5−10 м/c, — рассказала Галина Брынцева.

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