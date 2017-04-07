Вместо митинга — субботник: Ростов-на-Дону отменил акцию против террора
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«Только что организаторы акции, которую мы с вами собирались поддержать в субботу на Фонтанной площади, сообщили нам об её отмене», — написал народный избранник.
Вместо митинга Нечушкин призвал принять участие в субботниках и экологических акциях, посвященных Дню древонасаждения.
Как проинформировали ИА REGNUM в администрации областного центра, 8 апреля высадка саженцев и уборка территорий пройдет во всех парках культуры и отдыха
Напомним, митинг «Вместе против террора» должен был пройти 8 апреля на площади у театра имени Горького. Антитеррористические митинги были запланированы во всех крупных российских городах в знак солидарности с жителями
3 апреля между станциями метро «Сенная» и «Технологический университет» в северной столице произошёл взрыв. В результате теракта в метрополитене погибли 13 человек, а также сам предполагаемый террорист. Более 50 человек оказались в больницах, некоторые пациенты до сих пор находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Еще одну бомбу в тот день удалось обезвредить на станции «Площадь Восстания».
Как сообщало ИА REGNUM, ростовчане провели памятную акцию возле памятника «Мать и дитя» на Театральной площади. Сотни горожан возложили цветы к импровизированному мемориалу.