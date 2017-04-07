Вместо митинга — субботник: Ростов-на-Дону отменил акцию против террора

«Только что организаторы акции, которую мы с вами собирались поддержать в субботу на Фонтанной площади, сообщили нам об её отмене», — написал народный избранник.

Вместо митинга Нечушкин призвал принять участие в субботниках и экологических акциях, посвященных Дню древонасаждения.

Как проинформировали ИА REGNUM в администрации областного центра, 8 апреля высадка саженцев и уборка территорий пройдет во всех парках культуры и отдыха города-миллионника. А на следующий день с Фонтанной площади стартует 39-й массовый легкоатлетический пробег «Ростовское кольцо».

Напомним, митинг «Вместе против террора» должен был пройти 8 апреля на площади у театра имени Горького. Антитеррористические митинги были запланированы во всех крупных российских городах в знак солидарности с жителями Санкт-Петербурга, переживших трагедию.

3 апреля между станциями метро «Сенная» и «Технологический университет» в северной столице произошёл взрыв. В результате теракта в метрополитене погибли 13 человек, а также сам предполагаемый террорист. Более 50 человек оказались в больницах, некоторые пациенты до сих пор находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Еще одну бомбу в тот день удалось обезвредить на станции «Площадь Восстания».

Как сообщало ИА REGNUM, ростовчане провели памятную акцию возле памятника «Мать и дитя» на Театральной площади. Сотни горожан возложили цветы к импровизированному мемориалу.