Американцы отреставрировали старейший в мире парусник
В июле текущего года «Конститьюшн» вернется к причальной стенке в Бостоне.
В июле текущего года «Конститьюшн» вернется к причальной стенке в Бостоне.
Американские специалисты завершили реставрацию старейшего в мире парусного корабля «Конститьюшн», входящего в боевой состав флота ВМС США. Как сообщает Military.com, работы по реставрации фрегата проводились в сухом доке в Бостоне на протяжении последних двух лет. «Конститьюшн» проходит реставрацию каждые 20 лет. Как ожидается, фрегат вернется к причальной стенки на верфи Charlestown Navy Yard в Бостоне, к которой приписан, в июле текущего года. До тех пор специалисты проверят проведенные работы.
Во время реставрации на корабле заменили около ста обшивных досок из белого дума. Нижнюю часть корпуса очистили от обрастания, переконопатили, засмолили заново и обшили 2,2 тысячи медных пластин. Как ожидается, с июля по сентябрь специалисты проверят снасти и мачты «Конститьюшн». В это время корабль будет закрыт для экскурсий. В общей сложности, стоимость работ по реставрации фрегата составила 15 миллионов долларов.
Трехмачтовый фрегат «Конститьюшн» был спущен на воду 21 октября 1797 года. За свою службу корабль принял участие в нескольких вооруженных конфликтах, включая полувойну между США и Францией в 1798—1800 годах, Первую берберийскую войну,
В 1900 году Конгресс США принял проект сохранения «Конститьюшн» в качестве музейного корабля. При этом фрегат решили оставить в активном составе ВМС. «Конститьюшн» имеет водоизмещение 2,2 тысячи тонн при длине 93 метра и ширине 13,3 метра. Высота корабля по
Василий Сычёв