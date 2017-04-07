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12:33 (мск), источник: N + 1

Американцы отреставрировали старейший в мире парусник

В июле текущего года «Конститьюшн» вернется к причальной стенке в Бостоне.

Источник: AP 2017

Американские специалисты завершили реставрацию старейшего в мире парусного корабля «Конститьюшн», входящего в боевой состав флота ВМС США. Как сообщает Military.com, работы по реставрации фрегата проводились в сухом доке в Бостоне на протяжении последних двух лет. «Конститьюшн» проходит реставрацию каждые 20 лет. Как ожидается, фрегат вернется к причальной стенки на верфи Charlestown Navy Yard в Бостоне, к которой приписан, в июле текущего года. До тех пор специалисты проверят проведенные работы.

Источник: AP 2017

Во время реставрации на корабле заменили около ста обшивных досок из белого дума. Нижнюю часть корпуса очистили от обрастания, переконопатили, засмолили заново и обшили 2,2 тысячи медных пластин. Как ожидается, с июля по сентябрь специалисты проверят снасти и мачты «Конститьюшн». В это время корабль будет закрыт для экскурсий. В общей сложности, стоимость работ по реставрации фрегата составила 15 миллионов долларов.

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Трехмачтовый фрегат «Конститьюшн» был спущен на воду 21 октября 1797 года. За свою службу корабль принял участие в нескольких вооруженных конфликтах, включая полувойну между США и Францией в 1798—1800 годах, Первую берберийскую войну, Англо-американскую войну и Американскую гражданскую войну. В 1830 году корабль чуть было не отправили на слом, однако в том же году вышла поэма «Железнобокий старина» Оливера Холмса, посвященная фрегату и быстро ставшая популярной. Благодаря этой популярности «Конститьюшн» решили сохранить.

В 1900 году Конгресс США принял проект сохранения «Конститьюшн» в качестве музейного корабля. При этом фрегат решили оставить в активном составе ВМС. «Конститьюшн» имеет водоизмещение 2,2 тысячи тонн при длине 93 метра и ширине 13,3 метра. Высота корабля по грот-мачте составляет 67 метров. Полная скорость хода фрегата на всех парусах составляет 13 узлов. Фрегат вооружен 30 длинноствольными пушками, 20 карронадами и двумя погонными пушками (установлены в носовой части и предназначены для стрельбы прямо по курсу).

Василий Сычёв

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