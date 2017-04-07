Американцы отреставрировали старейший в мире парусник

Американские специалисты завершили реставрацию старейшего в мире парусного корабля «Конститьюшн», входящего в боевой состав флота ВМС США. Как сообщает Military.com, работы по реставрации фрегата проводились в сухом доке в Бостоне на протяжении последних двух лет. «Конститьюшн» проходит реставрацию каждые 20 лет. Как ожидается, фрегат вернется к причальной стенки на верфи Charlestown Navy Yard в Бостоне, к которой приписан, в июле текущего года. До тех пор специалисты проверят проведенные работы.

Во время реставрации на корабле заменили около ста обшивных досок из белого дума. Нижнюю часть корпуса очистили от обрастания, переконопатили, засмолили заново и обшили 2,2 тысячи медных пластин. Как ожидается, с июля по сентябрь специалисты проверят снасти и мачты «Конститьюшн». В это время корабль будет закрыт для экскурсий. В общей сложности, стоимость работ по реставрации фрегата составила 15 миллионов долларов.

Трехмачтовый фрегат «Конститьюшн» был спущен на воду 21 октября 1797 года. За свою службу корабль принял участие в нескольких вооруженных конфликтах, включая полувойну между США и Францией в 1798—1800 годах, Первую берберийскую войну, Англо-американскую войну и Американскую гражданскую войну. В 1830 году корабль чуть было не отправили на слом, однако в том же году вышла поэма «Железнобокий старина» Оливера Холмса, посвященная фрегату и быстро ставшая популярной. Благодаря этой популярности «Конститьюшн» решили сохранить.

В 1900 году Конгресс США принял проект сохранения «Конститьюшн» в качестве музейного корабля. При этом фрегат решили оставить в активном составе ВМС. «Конститьюшн» имеет водоизмещение 2,2 тысячи тонн при длине 93 метра и ширине 13,3 метра. Высота корабля по грот-мачте составляет 67 метров. Полная скорость хода фрегата на всех парусах составляет 13 узлов. Фрегат вооружен 30 длинноствольными пушками, 20 карронадами и двумя погонными пушками (установлены в носовой части и предназначены для стрельбы прямо по курсу).

Василий Сычёв