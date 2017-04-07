Американский писатель и автор «Игры престолов» Джордж Мартин приедет в Петербург. Об этом сообщила организатор мероприятия Наталья Витько на своей странице в социальной сети Facebook.

Автор цикла «Пенсь Льда и Огня», который лег в основу нашумевшего сериала «Игра престолов», приедет в Северную столицу, чтобы стать почетным гостем Петербургской фантастической ассамблеи. Мероприятие состоится в городе на Неве с 18-го по 21 августа.

Также почетными гостями фантастической ассамблеи станут писатели Дмитрий Вересов, Алан Кубатиев и Владимир Аренев.