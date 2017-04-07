В выходные отмечают Лазареву субботу и Вербное воскресенье

В субботу, 8 апреля, вспоминается необыкновенное воскрешение Иисусом Христом Лазаря.

В Лазареву субботу в храмах освящали веточки вербы молитвой и окроплением святой водой. Освященные ветви раздаются молящимся. С ними, при зажженных свечах, верующие стоят до конца службы, знаменуя этим торжество победы жизни над смертью (воскресенье).

В Лазареву субботу разрешается икра, елей и вино.

В воскресенье, 9 апреля, за неделю до Пасхи православные отпразднуют Вербное воскресенье. Это один из двунадесятых церковных праздников Входа Господня в Иерусалим.

По преданию, в этот день Иисус Христос въехал в Иерусалим, и люди устилали Его путь пальмовыми ветвями и приветствовали возгласами «Осанна!», как обычно обращались только к царю. В России, где таких деревьев нет, и где первой распускается верба, с давних времен стали использовать ее ветви, почему и сам праздник стал называться Вербным воскресением. Но подлинное его название — Вход Господень в Иерусалим, Неделя Ваий или Цветоносное воскресение.

Вербу освящают также и по окончании Литургии в воскресенье. Освящённые вербные ветви уносят домой и хранят на полочке с иконами до следующего Вербного Воскресения, а потом сжигают их в садах и огородах. Считается, что вербы оберегают жилище от всяких бед и напастей. Почки освященной в храме вербы рекомендовали есть женщинам от бесплодия, они защищали также от лихорадки.

Раньше в православный праздник Вербное воскресенье устраивали народные гуляния, ярмарки и детские развлечения. Они носили название «Вербохлест». Считалось, что в этот день дети празднуют весну своей жизни. На ярмарке, где проходили народные гуляния, продавались гудки, трещотки, «тещины языки» и другие игрушки.

Сегодня соблюдающие Великий Пост могут позволить себе более разнообразную пищу — можно есть рыбу, использовать растительное масло и даже разрешается выпить немного красного вина.