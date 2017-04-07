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12:02 (мск), источник: NewsKo

Гуманитарии проверят грамотность

Тотальный диктант в Пермском университете напишут 350 человек.

В середине прошлой недели началась регистрация на Тотальный диктант — всемирную акцию проверки грамотности. Одна из крупнейших городских площадок 8 апреля расположится в аудиториях ПГНИУ.

Автором диктанта, который напишут тысячи людей по всей стране и за рубежом, в 2017 году стал выпускник филологического факультета Пермского университета, почетный профессор ПГНИУ Леонид Юзефович. Текст состоит из 250 слов и делится на три части. Каждая из них посвящена городу и реке, с которыми связана жизнь автора. В первой — родной город писателя Пермь и река Кама, во второй — Улан-Удэ и Селенга, в третьей — Санкт-Петербург и Нева.

Для 350 гостей Пермского классического университета текст диктанта прочтут президент вуза, ректор в 1987—2010 годах, заслуженный деятель науки России Владимир Маланин и главный дирижёр Пермского театра оперы и балета, лауреат премии «Золотая маска», заслуженный деятель искусств России Валерий Платонов. Имя третьего спикера диктанта организаторы пока держат в секрете.

Написать диктант под аккомпанемент известного профессора и прославленного дирижера можно будет 8 апреля в трёх университетских аудиториях корпуса № 8 («новый»). Начало в 13:00. Предварительная регистрация не требуется.

В 2016 году Тотальный диктант в Перми написали свыше 1800 человек.

Тотальный диктант — общественный проект, который проводится силами активистов и волонтёров. Организатор акции — фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Текст каждый год специально для акции пишет известный писатель. Участвовать может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.

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