Жители Екатеринбурга напишут «Тотальный диктант» под диктовку регионального министра культуры, драматурга и солиста музкомедии

Мероприятие стартует в 13:00.

«Текст диктанта будут читать преподаватели вузов, теле- и радиоведущие, члены правительства Свердловской области», — говорится в сообщении.

Так, участники акции в Областной библиотеке для детей и молодежи им В. П. Крапивина напишут диктант под диктовку министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной. В Уральском институте управления РАНХиГС текст прочитает первый заместитель руководителя администрации губернатора региона Вадим Дубичев. Также в качестве диктаторов выступят ведущий Мстислав Захаров, драматург Ярослава Пулинович, солист Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Владимир Смолин.

В прошлом году акция «Тотальный диктант» прошла на 22 площадках Екатеринбурга, ее участниками стали 2 тыс. 682 человека.