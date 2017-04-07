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12:05 (мск), источник: СуперОмск

Росгидромет дал прогноз погоды для Омска с апреля по сентябрь

Главные российские синоптики из Росгидромета составили график изменения температур в стране с апреля по сентябрь.

По мнению метеорологов, в Сибири ощутимых изменений, выбивающихся из климатической нормы, не предвидится.

В целом, никаких эксцессов омская погода выкидывать не должна — температура будет постоянно держаться около климатической нормы за исключением июля и сентября, когда превысит установленную норму, и мая, когда будет немного ниже.

Ощутимой засухи или обилия осадков также не ожидается, однако в июне дождей будет несколько меньше, чем это положено по климатической норме.

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