Росгидромет дал прогноз погоды для Омска с апреля по сентябрь
Главные российские синоптики из Росгидромета составили график изменения температур в стране с апреля по сентябрь.
Главные российские синоптики из Росгидромета составили график изменения температур в стране с апреля по сентябрь.
По мнению метеорологов, в Сибири ощутимых изменений, выбивающихся из климатической нормы, не предвидится.
В целом, никаких эксцессов омская погода выкидывать не должна — температура будет постоянно держаться около климатической нормы за исключением июля и сентября, когда превысит установленную норму, и мая, когда будет немного ниже.
Ощутимой засухи или обилия осадков также не ожидается, однако в июне дождей будет несколько меньше, чем это положено по климатической норме.