Подозрительный пакет обнаружили в Волгограде во дворе больницы № 4

Сигнал поступил от гражданина, который обнаружил во дворе медучреждения у главного корпуса больницы подозрительный пакет.

На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Чуть позже стало известно, что содержимое пакета не представляет опасности — в нем лежали кирпичи.