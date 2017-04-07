Подозрительный пакет обнаружили в Волгограде во дворе больницы № 4
7 апреля у больницы № 4, что в Тракторозаводском районе, обнаружили странный пакет, сообщает ВДТВ со ссылкой на
7 апреля у больницы № 4, что в Тракторозаводском районе, обнаружили странный пакет, сообщает ВДТВ со ссылкой на
Сигнал поступил от гражданина, который обнаружил во дворе медучреждения у главного корпуса больницы подозрительный пакет.
На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Чуть позже стало известно, что содержимое пакета не представляет опасности — в нем лежали кирпичи.