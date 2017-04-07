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12:49 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Подозрительный пакет обнаружили в Волгограде во дворе больницы № 4

7 апреля у больницы № 4, что в Тракторозаводском районе, обнаружили странный пакет, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

Сигнал поступил от гражданина, который обнаружил во дворе медучреждения у главного корпуса больницы подозрительный пакет.

На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Чуть позже стало известно, что содержимое пакета не представляет опасности — в нем лежали кирпичи.

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