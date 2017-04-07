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13:05 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре пойдет V Областной межнациональный праздник «Навруз»

Пришедшие на праздник жители и гости Самары познакомятся с богатейшим культурным наследием народов Востока, узнают о традициях, кухне и декоративно-прикладном искусстве.

В субботу, 8 апреля, в 12:00, в Самаре, на пересечении улиц Победы, Калинина и Воронежской в сквере «Родина», пройдёт V Областной межнациональный праздник «Навруз», сообщает региональное правительство.

Мероприятия проводят Самарская региональная общественная организация «Союз народов Самарской области», государственное казенное учреждение Самарской области «Дом дружбы народов» при поддержке региональных властей.

Творческие коллективы национальных общественных объединений Самарской области представят театрализованное действие «Здравствуй, Навруз!», которое продемонстрирует историю праздника и его особенности у разных народов.

Гостей праздника ждёт концертная программа с элементами национальных обрядов, выставка декоративно-прикладного искусства, работа детской и спортивной площадок.

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