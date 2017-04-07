Французский хирург провел показательную операцию на позвоночнике в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 7 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Директор хирургической исследовательской лаборатории Медицинского университета Бордо профессор Жан Шарль Люэк и заведующий отделением нейрохирургии Новосибирского научно- исследовательского института травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна (НИИТО) Александр Крутько провели показательную операцию на позвоночнике с использованием инновационного метода «сагиттальный баланс» в Новосибирском медицинском технопарке. В будущем инновационный способ лечения, позволяющий исправить осанку и избавиться от болей в спине, планируют применять во всех регионах Сибирского федерального округа (СФО).

«У нас пациент 55 лет, который страдает болями и деформацией в поясничном отделе. Сегодня мы эту деформацию будем исправлять с использованием метода “сагиттальный баланс” и избавлять пациента от боли. Операцию будет выполнять Жан Шарль вместе с нашими врачами», — рассказал Крутько журналистам перед операцией. Он добавил, что пациент выйдет из больницы здоровым, а боли в спине исчезнут сразу же после операции.

Крутько пояснил, что «сагиттальный баланс» — это исправление осанки посредством операции без последующих хирургических вмешательств. В основе метода, по словам врача, заложен особый математический расчет, который выполняется для каждого пациента в отдельности, исходя из результатов МРТ и рентгенографии. Такая методика разработана во Франции, благодаря сотрудничеству с французскими специалистами в НИИТО уже выполняют подобные операции, однако французский нейрохирург поделился последними наработками в этом методе, российские коллеги своими глазами увидели, как оперирует специалист.

Операция прошла в рамках конференции, посвященной данной методике, за работой специалистов могли наблюдать нейрохирурги, приехавшие из разных городов СФО. По словам Крутько, операции на позвоночнике очень востребованы. В 2016 году в НИИТО их провели 1,9 тыс.

«НИИТО» в Новосибирске — крупнейшее в России многопрофильное медицинское учреждение, занимающееся лечением заболеваний в области травматологии, ортопедии, нейрохирургии.