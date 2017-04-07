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12:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Gorillaz выпустили новый трек Let Me Out

Британская группа Gorillaz опубликовала на своем YouTube-аккаунте новую песню Let Me Out. Композиция сопровождается видеорядом с изображениями участников виртуального коллектива.

Источник: AFP 2017

Сингл Let Me Out войдет в новый альбом Gorillaz под названием Humanz. Релиз пятой пластинки группы намечен на 28 апреля.

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6 апреля основатель коллектива Деймон Албарн объявил, что у Gorillaz есть еще более 40 неопубликованных песен. Музыкант отметил, что дорабатывает композиции и собирается выпустить их в ближайшие полтора года.

В конце марта Gorillaz выложили в сеть четыре музыкальных видео на песни с грядущей пластинки.

Gorillaz — виртуальная рок-группа, созданная в 1998 году Албарном и художником Джейми Хьюлеттом. Участники коллектива — вымышленные анимационные персонажи: 2D, Мердок Никкалс, Нудл и Рассел Хоббс.

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