Gorillaz выпустили новый трек Let Me Out

Сингл Let Me Out войдет в новый альбом Gorillaz под названием Humanz. Релиз пятой пластинки группы намечен на 28 апреля.

6 апреля основатель коллектива Деймон Албарн объявил, что у Gorillaz есть еще более 40 неопубликованных песен. Музыкант отметил, что дорабатывает композиции и собирается выпустить их в ближайшие полтора года.

В конце марта Gorillaz выложили в сеть четыре музыкальных видео на песни с грядущей пластинки.