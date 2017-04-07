Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны»
Стало известно, за что убили Бориса Немцова
В России поменяют систему оплаты услуг ЖКХ
Стало известно, о чем Путин договорился с Лукашенко
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Груз ценный, но тяжелый: как посадить носорога в самолет?Оказывается, носорогов нельзя перевозить на самолете в спящем состоянии
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Пост мамы в соцсети спас жизнь ее ребенку
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Депутат Рады: Россия готова отдать Крым Украине
1000 автобусов с призывниками едут на восток ДНР
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
Сотни украинцев штурмуют посольство Литвы в Киеве – СМИ
Боевики наведут порядок в Киеве по указу Кличко
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
10Уйгурская проблема Китая
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
12:40 (мск), источник: Baikal-info.ru

ИГУ вошёл в рейтинг ведущих университетов мира Round University Ranking

ИГУ — единственный вуз Иркутской области, вошедший в рейтинг ведущих университетов мира Round University Ranking.

Иркутский государственный университет стал единственным вузом Иркутской области, вошедшим в рейтинг ведущих университетов мира Round University Ranking. Как сообщает 7 апреля 2017 года пресс-служба вуза, в ранжированном списке ИГУ находится на 635 месте, при этом среди российских вузов он занимает 26 место.

Первые три места рейтинга заняли соответственно Гарвардский университет, Калифорнийский технологический институт, Чикагский университет. Ни один из российских университетов не вошел в первую сотню рейтинга (всего 67 российских вузов). На 145 строчке разместился МГУ им. М. В. Ломоносова, на 231 месте находится национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», на 256 месте — Томский государственный университет.

В шестой и седьмой сотне рейтинга (после ИГУ) разместились несколько федеральных университетов (Южный, Уральский, Сибирский, Северный (Арктический), Дальневосточный) и национальных исследовательских университетов России, а также некоторые вузы из программы 5−100 (государственная программа поддержки крупнейших российских вузов).

В рейтинг Round University Ranking может попасть любой университет мира. Все исходные данные рейтинга доступны через информационно-аналитическую систему InCites (международная база данных). Любой вуз-участник рейтинга, используя методологию RUR, может воспроизвести результаты рейтинга и убедиться, что находится именно на той позиции, на которой обозначен в рейтинге.

Каждый университет в рейтинге подвергается всестороннему анализу и оценивается по 20 индикаторам (для сравнения в рейтингах ARWU, QS — 6 индикаторов, US News — 12, THE — 13) и 4 направлениям деятельности: преподавание (ИГУ — 464 место, среди российских вузов — 32), исследования (643, среди российских вузов — 12), интернационализация (721, среди российских вузов — 47) и финансовая устойчивость (739, среди российских вузов — 48). В качестве исходных данных используется база данных Institutional Profiles от Thomson Reuters — это один из наиболее авторитетных в мире источников информации по высшим учебным заведениям.

Рейтинг отличается сбалансированной методологией — снижены весовые коэффициенты по сравнению с другими рейтингами: по 8% для 10 индикаторов областей измерения «Преподавание» и «Исследования» (по 40% на каждую группу индикаторов) и по 2% для 10 метрик «Интернационализации» и «Финансовой устойчивости». Каждый вуз в системе рейтингов RUR получает свой уникальный балл с точностью до 3-х знаков после запятой и позицию. В результате этого исключена группировка вузов по нескольким десяткам, что присуще ряду иных рейтингов. Почти полностью исключено повторение рангов и баллов вуза. Еще одной особенностью рейтинга является информативность, представлена детальная информация по всем вузам, которая включает ранг/балл по каждому из 20 индикаторов и также отдельно по четырем областям измерения.

Справка. Рейтинговое агентство RUR (российское рейтинговое агентство) существует с 2013 года. Агентство издает систему рейтингов университетов Round University Ranking и является официальным представителем британского международного рейтинга Times Higher Education на территории России и стран СНГ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Атака Трампа: Что известно о ракетном ударе США по базе в Сирии
Россия приостанавливает действие меморандума по Сирии
Киев отверг требование отменить санкции против российских банков
Житель Ростова-на-Дону признался в подрыве бомбы-фонарика
Полисы ОСАГО переведут из бумажного вида в электронный
Госдума приняла законопроект об ответственности для болельщиков
Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до пяти человек
Спорт
Мутко не видит проблем. О подготовке к Кубку конфедераций Россия почти готова к проведению Кубка конфедераций по футболу, который состоится во второй половине июня в четырех городах страны
Авто
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар Бдительные жители белорусской столицы обнаружили, что автомобиль, похожий на Ferrari, уже долгое время стоит на парковке гостиницы «Минск»
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны» Комик скончался в Лос-Анджелесе на 91-м году жизни
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве Одно из последствий приема антибиотика в раннем возрасте – агрессивное поведение.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь