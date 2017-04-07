ИГУ вошёл в рейтинг ведущих университетов мира Round University Ranking
ИГУ — единственный вуз Иркутской области, вошедший в рейтинг ведущих университетов мира Round University Ranking.
ИГУ — единственный вуз Иркутской области, вошедший в рейтинг ведущих университетов мира Round University Ranking.
Иркутский государственный университет стал единственным вузом Иркутской области, вошедшим в рейтинг ведущих университетов мира Round University Ranking. Как сообщает 7 апреля 2017 года
Первые три места рейтинга заняли соответственно Гарвардский университет, Калифорнийский технологический институт, Чикагский университет. Ни один из российских университетов не вошел в первую сотню рейтинга (всего 67 российских вузов). На 145 строчке разместился МГУ им. М. В. Ломоносова, на 231 месте находится национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», на 256 месте — Томский государственный университет.
В шестой и седьмой сотне рейтинга (после ИГУ) разместились несколько федеральных университетов (Южный, Уральский, Сибирский, Северный (Арктический), Дальневосточный) и национальных исследовательских университетов России, а также некоторые вузы из программы 5−100 (государственная программа поддержки крупнейших российских вузов).
В рейтинг Round University Ranking может попасть любой университет мира. Все исходные данные рейтинга доступны через
Каждый университет в рейтинге подвергается всестороннему анализу и оценивается по 20 индикаторам (для сравнения в рейтингах ARWU, QS — 6 индикаторов, US News — 12, THE — 13) и 4 направлениям деятельности: преподавание (ИГУ — 464 место, среди российских вузов — 32), исследования (643, среди российских вузов — 12), интернационализация (721, среди российских вузов — 47) и финансовая устойчивость (739, среди российских вузов — 48). В качестве исходных данных используется база данных Institutional Profiles от Thomson Reuters — это один из наиболее авторитетных в мире источников информации по высшим учебным заведениям.
Рейтинг отличается сбалансированной методологией — снижены весовые коэффициенты по сравнению с другими рейтингами: по 8% для 10 индикаторов областей измерения «Преподавание» и «Исследования» (по 40% на каждую группу индикаторов) и по 2% для 10 метрик «Интернационализации» и «Финансовой устойчивости». Каждый вуз в системе рейтингов RUR получает свой уникальный балл с точностью до 3-х знаков после запятой и позицию. В результате этого исключена группировка вузов по нескольким десяткам, что присуще ряду иных рейтингов. Почти полностью исключено повторение рангов и баллов вуза. Еще одной особенностью рейтинга является информативность, представлена детальная информация по всем вузам, которая включает ранг/балл по каждому из 20 индикаторов и также отдельно по четырем областям измерения.
Справка. Рейтинговое агентство RUR (российское рейтинговое агентство) существует с 2013 года. Агентство издает систему рейтингов университетов Round University Ranking и является официальным представителем британского международного рейтинга Times Higher Education на территории России и стран СНГ.