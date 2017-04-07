«Тотальный диктант» напишут полярники и моряки «Крузенштерна»

За рубежом самой массовой страной по количеству участников остается США — там мероприятие пройдет в 19 городах. На втором месте Испания с 11 городами, на город меньше будут участвовать в Китае.

Примечательно, что в этом году «Тотальный диктант» можно будет написать не только в Поднебесной, но и прямо в небе: он пройдет на десяти авиарейсах. Кроме того, проверить себя смогут пассажиры поездов и даже экипажи учебных судов «Крузенштерн», базирующегося в Калининграде и «Паллада» из Владивостока. В пятый раз участниками акции станут сотрудники Российской антарктической экспедиции: полярники напишут диктант на станциях «Мирный», «Новолазаревская» и «Прогресс».

Автором текста «Тотального диктанта» стал известный писатель Леонид Юзефович, который, по традиции, будет «диктатором» на главной площадке акции: в Новосибирском государственном университете. Помимо него текст по всей стране продиктуют профессиональные филологи, звезды кино, телевидения, известные музыканты.

К слову, все части текста «Тотального диктанта» можно будет написать и онлайн на сайте проекта. Организаторы будут вести трансляции с пяти площадок диктанта из трех часовых зон: в 8:00, 11:00 и 14:00 по московскому времени. При этом специальный алгоритм моментально проверит текст на наличие ошибок.