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12:34 (мск), источник: НТА-Приволжье

Заброшенный земельный участок площадью более 44 га обнаружен в Борском районе Нижегородской области

В отношении владельца участка составлен протокол об административном правонарушении.

Заброшенный земельный участок площадью более 44 га обнаружен в Борском районе Нижегородской области.

По информации управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл, в ходе плановой проверки в Борском районе выявлено административное правонарушение, выразившееся в невыполнении собственником земельного участка, установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями.

В результате земельный участок на площади 441,600 тыс. кв. метров зарос сорной растительностью (полынь, пижма, золотарник и др.) и деревьями (ива, сосна и береза высотой свыше 1,5 м).

По выявленным фактам в отношении владельца участка составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, вынесено постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, заброшенные земельные участки площадью более 560 га выявлены в Городецком районе Нижегородской области.

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