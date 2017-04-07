Новосибирск готовят к майским праздникам

О подготовке к майским праздникам рассказал мэр Новосибирска на встрече с журналистами. Она включает целый комплекс задач.

Перво-наперво надо прибрать улицы. Пока еще спецтехника, по сути представляющая огромные пылесосы на колесах, не может как следует развернуться — для её работы нужны плюсовые температуры воздуха, и будет использоваться каждый погожий день. «Желательно, конечно, запускать уборочные агрегаты ночью, но температура в темное время суток пока далека от положительных», — сказал Анатолий Локоть. Рассчитывает мэр и на субботник 22 апреля. К этому дню подошли творчески — сейчас составляется карта города с мероприятиями субботника, и любой желающий поучаствовать может выбрать себе объект по вкусу или по месту жительства. Образно говоря, — хочешь памятник Ленину прибирай, хочешь у Вечного огня поработай.

В городе уже начали ямочный ремонт. «При нынешних погодных условиях это можно делать, есть такие технологии холодных смесей, но эффект от таких работ не долговечен, — рассказал Анатолий Евгеньевич. — Полномасштабный ремонт дорог начнем после 9 мая». Однако к праздникам все равно подлатают дороги, сделают разметку в центре — она необходима для мероприятий.