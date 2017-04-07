Новосибирск готовят к майским праздникам
Город приводят в порядок и планируют развлечения.
Город приводят в порядок и планируют развлечения.
О подготовке к майским праздникам рассказал мэр Новосибирска на встрече с журналистами. Она включает целый комплекс задач.
В городе уже начали ямочный ремонт. «При нынешних погодных условиях это можно делать, есть такие технологии холодных смесей, но эффект от таких работ не долговечен, — рассказал Анатолий Евгеньевич. — Полномасштабный ремонт дорог начнем после 9 мая». Однако к праздникам все равно подлатают дороги, сделают разметку в центре — она необходима для мероприятий.
В День труда на площади Ленина состоится первомайский митинг, затем демонстрация на современный лад. Федерация профсоюзов Новосибирской области проявила инициативу и взяла на себя большую часть организационной подготовки праздника. Отдельно пройдет по Красному проспекту молодежное