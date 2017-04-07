Вместо митинга против терроризма в субботу в Екатеринбурге пройдут траурные мероприятия

В сообщении отмечается, что с предложением провести траурные мероприятия в общественную палату обратились члены общественной организации «Союз блокадников Ленинграда в Свердловской области и Екатеринбурге».

«Мы решили пойти навстречу этому предложению и отказались от идеи проведения большого официального митинга в центре города возле памятника Татищеву и де Геннину», — говорится в сообщение.

Отмечается, что мероприятие пройдет на Широкореченском мемориале.

Ранее сообщалось, что общественная палата Свердловской области выступила с инициативой провести в Екатеринбурге митинг против терроризма 8 апреля на площади Труда.