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14:11 (мск), источник: Интерфакс

Вместо митинга против терроризма в субботу в Екатеринбурге пройдут траурные мероприятия

Екатеринбург. 7 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Общественная палата Свердловской области приняла решение отказаться от проведения митинга против терроризма Екатеринбурге 8 апреля, сообщается на сайте общественной палаты.

В сообщении отмечается, что с предложением провести траурные мероприятия в общественную палату обратились члены общественной организации «Союз блокадников Ленинграда в Свердловской области и Екатеринбурге».

«Мы решили пойти навстречу этому предложению и отказались от идеи проведения большого официального митинга в центре города возле памятника Татищеву и де Геннину», — говорится в сообщение.

Отмечается, что мероприятие пройдет на Широкореченском мемориале.

Ранее сообщалось, что общественная палата Свердловской области выступила с инициативой провести в Екатеринбурге митинг против терроризма 8 апреля на площади Труда.

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