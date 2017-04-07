Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брэд Питт и Роберт Паттинсон на премьере в Голливуде
Стало известно, за что убили Бориса Немцова
В России поменяют систему оплаты услуг ЖКХ
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Пост мамы в соцсети спас жизнь ее ребенку
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Колонна из 1000 автобусов с призывниками едет на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Сотни украинцев штурмуют посольство Литвы в Киеве – СМИ
Боевики наведут порядок в Киеве по указу Кличко
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар
Subaru показала обновленный Outback
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
9Индуистский Новый год
10Европейские деревья года
13:54 (мск), источник: Интерфакс

Свердловским учителям рассказали, как распознать экстремистов и противостоять технологиям вербовки

Екатеринбург. 7 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Министерство образования Свердловской области вместе с сотрудниками ФСБ и полицейскими провели семинар для директоров школ и учреждений среднего профобразования о том, как уберечь детей и подростков от влияния экстремистов и террористов, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

Эксперты рассказали педагогам о характерных признаках экстремистских группировок, о том, как противостоять технологиям вербовки, как распознать в человеке экстремиста.

«Школы, колледжи и вузы — это наиболее благодатная среда для работы радикальных вербовщиков, так как основная аудитория, с которой они взаимодействуют, — это молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет. Молодежь этого возраста находится в группе риска и нуждается в дополнительном внимании со стороны педагогов», — приводятся в сообщении слова представителя Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области.

Отмечается, что по данным УФСБ по Свердловской области, в 2016 году было зафиксировано несколько случаев, когда агентам террористических организаций удавалось оказать влияние на студентов.

«В нескольких случаях именно сигналы из вузов об интересе молодых людей к идеям радикального толка помогли спецслужбам вовремя отреагировать», — говорится в сообщении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тариф "Платона" будет повышен на 25% с 15 апреля
Атака Трампа: Что известно о ракетном ударе США по базе в Сирии
В Минобороны оценили эффективность удара США по базе в Сирии
Лукашенко: Россия не готова к полноценному Союзному государству
Житель Ростова-на-Дону признался в подрыве бомбы-фонарика
Оппозиционер Леонид Развозжаев вышел на свободу
Эксперты предсказали сокращение больниц до уровня 1913 года
Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до пяти человек
Спорт
Мутко не видит проблем. О подготовке к Кубку конфедераций Россия почти готова к проведению Кубка конфедераций по футболу, который состоится во второй половине июня в четырех городах страны
Авто
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар Бдительные жители белорусской столицы обнаружили, что автомобиль, похожий на Ferrari, уже долгое время стоит на парковке гостиницы «Минск»
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны» Комик скончался в Лос-Анджелесе на 91-м году жизни
Недвижимость
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
На рынок жилья Петербурга вывели сразу 50 новостроек
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве Одно из последствий приема антибиотика в раннем возрасте – агрессивное поведение.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь