Свердловским учителям рассказали, как распознать экстремистов и противостоять технологиям вербовки

Эксперты рассказали педагогам о характерных признаках экстремистских группировок, о том, как противостоять технологиям вербовки, как распознать в человеке экстремиста.

«Школы, колледжи и вузы — это наиболее благодатная среда для работы радикальных вербовщиков, так как основная аудитория, с которой они взаимодействуют, — это молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет. Молодежь этого возраста находится в группе риска и нуждается в дополнительном внимании со стороны педагогов», — приводятся в сообщении слова представителя Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области.

Отмечается, что по данным УФСБ по Свердловской области, в 2016 году было зафиксировано несколько случаев, когда агентам террористических организаций удавалось оказать влияние на студентов.

«В нескольких случаях именно сигналы из вузов об интересе молодых людей к идеям радикального толка помогли спецслужбам вовремя отреагировать», — говорится в сообщении.