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15:46 (мск), источник: Вести Сочи

В парке Сочи нарисовали легендарную четверку Beatles

На днях в Сочи появится еще одна достопримечательность. Уличные художники из Беларуси Глеб Каштанов и Ян Кузьмин завершают работу над портретом четырех ливерпульских музыкантов.

Стена с портретами находится в парке на улице Несебрской, недалеко от строящейся парковки возле торгового центра «Гранд Марина».

Это не первая работа белорусских художников на курорте. Художники уже изобразили знаменитого путешественника Жака Ива Кусто и персонажей фильмов «Операция Ы» и «12 стульев». Но как рассказали художники, впервые они рисуют четыре портрета сразу.

Рисунок они планируют доделать к 13 апреля, всемирному дню рок-н-ролла.

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