В парке Сочи нарисовали легендарную четверку Beatles
На днях в Сочи появится еще одна достопримечательность. Уличные художники из Беларуси Глеб Каштанов и Ян Кузьмин завершают работу над портретом четырех ливерпульских музыкантов.
На днях в Сочи появится еще одна достопримечательность. Уличные художники из Беларуси Глеб Каштанов и Ян Кузьмин завершают работу над портретом четырех ливерпульских музыкантов.
Стена с портретами находится в парке на улице Несебрской, недалеко от строящейся парковки возле торгового центра «Гранд Марина».
Это не первая работа белорусских художников на курорте. Художники уже изобразили знаменитого путешественника Жака Ива Кусто и персонажей фильмов «Операция Ы» и «12 стульев». Но как рассказали художники, впервые они рисуют четыре портрета сразу.
Рисунок они планируют доделать к 13 апреля, всемирному дню