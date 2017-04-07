В парке Сочи нарисовали легендарную четверку Beatles

Это не первая работа белорусских художников на курорте. Художники уже изобразили знаменитого путешественника Жака Ива Кусто и персонажей фильмов «Операция Ы» и «12 стульев». Но как рассказали художники, впервые они рисуют четыре портрета сразу.

Стена с портретами находится в парке на улице Несебрской, недалеко от строящейся парковки возле торгового центра «Гранд Марина».