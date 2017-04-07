Роспотребнадзор ответит на вопросы воронежцев о прививках
«Горячую линию», посвящённую вакцинопрофилактике, открывает Роспотребнадзор по Воронежской области. Все желающие смогут получить рекомендации
«Горячую линию», посвящённую вакцинопрофилактике, открывает Роспотребнадзор по Воронежской области. Все желающие смогут получить рекомендации
Воронежцам ответят на вопросы по вакцинации против полиомиелита и туберкулеза, а также проконсультируют по вакцинам против пневмококковой и гемофильной инфекции, дифтерии, коклюша и столбняка.
Бесплатная «горячая линия» будет работать с 10 по 24 апреля по бесплатному телефону 8−800−700−92−84 в рабочие дни с 10−00 до 17−00 (перерыв с 12−00 до 12−45).
Также граждане могут позвонить по телефонам «горячих линий» территориальных отделов Управления:
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах: 8 (47346) 2−08−29;.
в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах: 8 (47354) 6−38−22;.
в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах: 8 (47363) 2−18−15;.
в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах: 8 (47391) 4−56−46 и 8 (47375) 4−15−24;.
в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах: 8 (47341) 5−52−40 и 8 (47341) 5−41−51;.
в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах: 8 (47362)2−48−93;.
в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах: 8 (47396) 2−72−12 и 8 (47396) 2−76−16;.
в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах: 8 (47372) 2−17−68.