Роспотребнадзор ответит на вопросы воронежцев о прививках

Воронежцам ответят на вопросы по вакцинации против полиомиелита и туберкулеза, а также проконсультируют по вакцинам против пневмококковой и гемофильной инфекции, дифтерии, коклюша и столбняка.

Бесплатная «горячая линия» будет работать с 10 по 24 апреля по бесплатному телефону 8−800−700−92−84 в рабочие дни с 10−00 до 17−00 (перерыв с 12−00 до 12−45).

Также граждане могут позвонить по телефонам «горячих линий» территориальных отделов Управления:

в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах: 8 (47346) 2−08−29;.

в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах: 8 (47354) 6−38−22;.

в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах: 8 (47363) 2−18−15;.

в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах: 8 (47391) 4−56−46 и 8 (47375) 4−15−24;.

в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах: 8 (47341) 5−52−40 и 8 (47341) 5−41−51;.

в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах: 8 (47362)2−48−93;.

в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах: 8 (47396) 2−72−12 и 8 (47396) 2−76−16;.

в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах: 8 (47372) 2−17−68.