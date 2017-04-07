Патриарх Кирилл выпустил в небо над Кремлем голубей

«Мы верим в то, что одним из уделов Пресвятой Богородицы является и наше Отечество, а иначе и быть не может, потому что под покровом Пресвятой Богородицы так много произошло чудес в нашей истории — судьбоносных, спасавших Отечество наше от неограниченной внешней силы, способной полностью его уничтожить», — сказал патриарх после литургии в соборе, которую он совершил по случаю праздника.

По его словам, в Москве особенно остро чувствуется покровительство Божией Матери.

«Достаточно вспомнить нашествие Тамерлана: стоял совсем рядом от Москвы, и Василий Дмитриевич, великий князь, сознавал, что никакой дружиной, мобилизацией сил невозможно будет остановить разорение Москвы. Он принес в этот город, которого от гибели отделяли дни, образ чудотворной Владимирской, и через явление Девы сияющей во сне Тамерлан понял, что ему не нужно входить в город», — напомнил патриарх предание.

На Благовещение Деве Марии в Назарете явился архангел Гавриил и возвестил о том, что у нее родится сын, который станет спасителем мира.

Старинный русский обычай выпускать в этот праздник птиц как символ распространения радостной вести о рождении Христа был возрожден в Москве в 1995 году патриархом Алексием II. Голуби также символизируют Святой Дух — одну из трех ипостасей Господа.