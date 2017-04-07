Эксперт: паводок в Прикамье будет сильным, но не таким, как год назад
Подъём уровня воды в прикамских реках может начаться уже 10 апреля.
Подъём уровня воды в прикамских реках может начаться уже 10 апреля.
Весенний паводок в этом году ожидается сильный. По словам экспертов, он может начаться уже 10 апреля, если на следующей неделе не будет сильных похолоданий.
«Снежных запасов в этом году много, поэтому паводок будет выше нормы. Но он не будет таким сильным, как прошлой весной. Если на следующей неделе не произойдет сильное похолодание, то половодье в Прикамье может начаться
Отметим, что в Кудымкаре уже ввели режим повышенной готовности
Напомним, прошлой весной произошло самое сильное наводнение за последние сто лет. Год назад от большой воды особенно пострадали жители Кунгура и