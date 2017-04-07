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13:51 (мск), источник: АиФ Прикамье

Эксперт: паводок в Прикамье будет сильным, но не таким, как год назад

Подъём уровня воды в прикамских реках может начаться уже 10 апреля.

Весенний паводок в этом году ожидается сильный. По словам экспертов, он может начаться уже 10 апреля, если на следующей неделе не будет сильных похолоданий.

«Снежных запасов в этом году много, поэтому паводок будет выше нормы. Но он не будет таким сильным, как прошлой весной. Если на следующей неделе не произойдет сильное похолодание, то половодье в Прикамье может начаться 10—15 апреля. При сохранении тёплой погоды пик паводка в Кунгуре можно ожидать в конце второй декады, в Коми-Пермяцком округе — не раньше третьей декады», — рассказал «АиФ-Прикамье» сотрудник ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

Отметим, что в Кудымкаре уже ввели режим повышенной готовности из-за паводка.

Напомним, прошлой весной произошло самое сильное наводнение за последние сто лет. Год назад от большой воды особенно пострадали жители Кунгура и Коми-Пермяцкого округа.

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