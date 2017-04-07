В Уфе назвали имя абсолютного победителя республиканского конкурса «Учитель года-2017»
УФА, 7 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В уфимском
УФА, 7 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В уфимском
Две сотни педагогов со всей республики приняли участие в марафоне педагогического мастерства, демонстрировали свой опыт и методики преподавания предметов в конкурсах «Учитель года Башкортостана», «Учитель года русского языка и литературы», «Учитель года татарского языка и литературы», «Молодой учитель года-2017», межрегиональном конкурсе «Учитель года башкирского языка и литературы».
В течение двух месяцев учителя прошли серию испытаний заочного и очного этапа: должны были разработать
По итогам конкурсных состязаний победителем межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы-2017» названа педагог гимназии № 2 села Бураево Ляйсан Муллагалиева. Звание «Учитель года русского языка и литературы-2017» получила
Обладателем звания «Учитель года Башкортостана-2017» решением жюри стала учитель мировой художественной культуры школы № 52 г. Уфы Юлия Линдт. Она же стала абсолютным победителем республиканского конкурса «Учитель года-2017» и будет защищать честь республики на Всероссийском конкурсе «Учитель года» в Сочи.
«Я счастлива в своей профессии и выражаю благодарность всем моим коллегам и близким, которые верили и поддерживали меня», — сказала обладательница высокой награды.
Также были определены победители в номинациях «Сердце отдаю детям», «За верность профессии», «Педагогическая надежда».
Республиканский конкурс «Учитель года» проводится в Башкортостане с 1991 года. Учредители — Министерство образования республики, Башкирская республиканская организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.