В Уфе назвали имя абсолютного победителя республиканского конкурса «Учитель года-2017»

Две сотни педагогов со всей республики приняли участие в марафоне педагогического мастерства, демонстрировали свой опыт и методики преподавания предметов в конкурсах «Учитель года Башкортостана», «Учитель года русского языка и литературы», «Учитель года татарского языка и литературы», «Молодой учитель года-2017», межрегиональном конкурсе «Учитель года башкирского языка и литературы».

В течение двух месяцев учителя прошли серию испытаний заочного и очного этапа: должны были разработать интернет-ресурс, провести открытые конкурсные уроки, представить свои образовательные проекты, предложить инновации в круглом столе образовательных политиков.

По итогам конкурсных состязаний победителем межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы-2017» названа педагог гимназии № 2 села Бураево Ляйсан Муллагалиева. Звание «Учитель года русского языка и литературы-2017» получила педагог-словесник школы № 22 города Стерлитамака Марина Тетерина. Лучшим учителем татарского языка и литературы признана педагог средней школы села Базитамак Илишевского района Эльмира Ахунова. Победителем конкурса «Молодой учитель года-2017» стала педагог Башкирской гимназии № 158 Уфы Мария Каримова.

Обладателем звания «Учитель года Башкортостана-2017» решением жюри стала учитель мировой художественной культуры школы № 52 г. Уфы Юлия Линдт. Она же стала абсолютным победителем республиканского конкурса «Учитель года-2017» и будет защищать честь республики на Всероссийском конкурсе «Учитель года» в Сочи.

«Я счастлива в своей профессии и выражаю благодарность всем моим коллегам и близким, которые верили и поддерживали меня», — сказала обладательница высокой награды.

Также были определены победители в номинациях «Сердце отдаю детям», «За верность профессии», «Педагогическая надежда».

Республиканский конкурс «Учитель года» проводится в Башкортостане с 1991 года. Учредители — Министерство образования республики, Башкирская республиканская организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.