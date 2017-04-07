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15:53 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Управление Роспотребнадзора по Татарстану: от имени ведомства действуют мошенники

(Город Казань KZN.RU, 7 апреля). В Казани зафиксировано несколько случаев, когда от имени Управления Роспотребнадзора по Татарстану действовали мошенники.

В адрес предпринимателей Казани и других городов республики обращается неустановленное лицо, представившись должностным лицом управления, и ссылаясь на многочисленные жалобы от потребителей, требует переоформить «Уголок потребителя» и приобрести комплект литературы. В случае отказа угрожает штрафными санкциями.

Управление сообщает, что к подобным действиям неустановленных лиц отношения не имеет и, являясь территориальным органом федерального органа исполнительной власти, не осуществляет сбор денежных средств на какие-либо цели, не обращается с просьбами об оказании услуг и не предлагает оказание платных услуг.

Управление просит быть бдительными предпринимателей, юридических лиц и жителей республики, не поддаваться на уловки мошенников и сообщать обо всех подозрительных фактах. По адресу ул. Большая Красная, 30 организована общественная приемная (236−93−52), а также горячая линия (236−94−11) для получения консультаций.

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