Управление Роспотребнадзора по Татарстану: от имени ведомства действуют мошенники

В адрес предпринимателей Казани и других городов республики обращается неустановленное лицо, представившись должностным лицом управления, и ссылаясь на многочисленные жалобы от потребителей, требует переоформить «Уголок потребителя» и приобрести комплект литературы. В случае отказа угрожает штрафными санкциями.

Управление сообщает, что к подобным действиям неустановленных лиц отношения не имеет и, являясь территориальным органом федерального органа исполнительной власти, не осуществляет сбор денежных средств на какие-либо цели, не обращается с просьбами об оказании услуг и не предлагает оказание платных услуг.

Управление просит быть бдительными предпринимателей, юридических лиц и жителей республики, не поддаваться на уловки мошенников и сообщать обо всех подозрительных фактах. По адресу ул. Большая Красная, 30 организована общественная приемная (236−93−52), а также горячая линия (236−94−11) для получения консультаций.