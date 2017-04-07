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13:05 (мск), источник: РИА Крым

Остыньте: в Крыму начали отключать отопление в регионах

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости (Крым). В Республике заканчивается отопительный сезон и уже с сегодняшнего дня началось поэтапное отключение отопления жилого сектора, объектов социально-культурного сектора и объектов здравоохранения.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает МинЖКХ Республики Крым.

Так, полностью отключены от отопления все объекты в Керчи, Красноперекопске, Феодосии, Джанкойском, Советском и Ленинском районах. В Армянске пока отключили только жилые дома, но уже с 14 апреля будет прекращена подача теплоносителя на объекты социально-культурной сферы.

В самом Джанкое, Алуште, Ялте, Симферополе, а также в Бахчисарайском, Раздольненском и Нижнегорском районах отопление отключат с 10 апреля, а Саки и Первомайский район «начнут остывать» с 11 апреля. В Евпатории отопление начнут отключать 12 апреля.

Сразу же после завершения текущего отопительного сезона начнется подготовка в новому отопительному сезону 2017−2018 года.

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