Остыньте: в Крыму начали отключать отопление в регионах

Об этом сообщает МинЖКХ Республики Крым.

Так, полностью отключены от отопления все объекты в Керчи, Красноперекопске, Феодосии, Джанкойском, Советском и Ленинском районах. В Армянске пока отключили только жилые дома, но уже с 14 апреля будет прекращена подача теплоносителя на объекты социально-культурной сферы.

В самом Джанкое, Алуште, Ялте, Симферополе, а также в Бахчисарайском, Раздольненском и Нижнегорском районах отопление отключат с 10 апреля, а Саки и Первомайский район «начнут остывать» с 11 апреля. В Евпатории отопление начнут отключать 12 апреля.

Сразу же после завершения текущего отопительного сезона начнется подготовка в новому отопительному сезону 2017−2018 года.